В Богословке ВАЗ-2107 вылетел с дороги и перевернулся

Около 10 часов утра в воскресенье, 21 апреля, на улице Молодежной в Богословке ВАЗ-2107 перевернулся на крышу и оказался в воде.
На место выезжали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали машину.
В салоне находились два человека, оба отказались от госпитализации, уточнили в ППСЦ.
2 апреля в селе Топлом Малосердобинского района 36-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал с дороги в водоем. В машине кроме него находилась 52-летняя пассажирка.
Автомобиль оказался под водой. Тела погибших искали водолазы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀