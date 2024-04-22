В Богословке ВАЗ-2107 вылетел с дороги и перевернулся

22.04.2024 | 10:22

Около 10 часов утра в воскресенье, 21 апреля, на улице Молодежной в Богословке ВАЗ-2107 перевернулся на крышу и оказался в воде.

На место выезжали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали машину.

В салоне находились два человека, оба отказались от госпитализации, уточнили в ППСЦ.

2 апреля в селе Топлом Малосердобинского района 36-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал с дороги в водоем. В машине кроме него находилась 52-летняя пассажирка.

Автомобиль оказался под водой. Тела погибших искали водолазы.