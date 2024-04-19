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Общество

В Пензенской области выбрали лучших воспитателей детсадов

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В четверг, 18 апреля, в Пензе определили победительницу областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». Ею стала воспитатель детсада № 27 г. Кузнецка Анна Казакова. Она представит регион на уровне страны.

В Пензенской области выбрали лучших воспитателей детсадов

В отборочном этапе, который состоялся 4 апреля, принимали участие 25 человек. Жюри оценивало их портфолио и результаты тестирования.

В финал попали 10 лучших конкурсантов. Они показывали визитную карточку, мастер-класс и участвовали в состязаниях, например, на тему «Я хорошо знаю федеральную образовательную программу дошкольного образования».

В результате победительницей стала Анна Казакова. Она в профессии уже 10 лет и мечтала о ней с детства. «Я с восторгом смотрела на своих учителей и всегда привожу их в пример. Если тебе дано свыше, то ты будешь в этой профессии. Без любви к детям мы не состоимся как воспитатели. А в конкурсе я решила участвовать, чтобы вырасти в профессиональном плане и убедиться, что я состоялась как педагог», - призналась кузнечанка.

В Пензенской области выбрали лучших воспитателей детсадов

Второе место поделили воспитатель филиала «Созвездие» детсада № 143 «Вишенка» г. Пензы Анна Маринцева и воспитатель детсада комбинированного вида «Ручеек» р. п. Башмаково Мария Казакова. На третьем - музыкальный руководитель детсада № 9 г. Нижнего Ломова Инна Перевозчикова и воспитатель детсада № 15 компенсирующего вида г. Заречного Елена Корнаухова, сообщили в региональном министерстве образования.

В Пензенской области выбрали лучших воспитателей детсадов

Все призеры и участники конкурса получили призы и награды.

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Источник — фото областного минобра
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