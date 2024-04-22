В Пензе установили личность мужчины, спрыгнувшего с Сурского моста

22.04.2024 | 12:18

В Пензе завершились поиски мужчины, который утром в понедельник, 22 апреля, спрыгнул с Сурского моста.

О происшествии в полицию заявил горожанин, который видел момент прыжка. На место прибыли скорая и спасатели. Начался розыск упавшего в воду.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», спрыгнувший - мужчина 1959 года рождения. Он остался жив, самостоятельно выбрался из воды и обратился за помощью в медучреждение.

В ноябре 2017 года в Суру с Измайловского путепровода в Пензе спрыгнул мужчина. Его заметил горожанин и обратился к спасателям.

Оперативно прибывшие на место специалисты обнаружили мужчину в реке, затащили в лодку, а потом доставили на берег, чтобы передать сотрудникам скорой.