Дачникам нужно быть осторожными с некоторыми растениями

19.04.2024 | 08:33

Некоторые садовые растения могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом «Известиям» рассказала сотрудник факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Так, ядовиты все виды молочая, которых насчитывается множество. Биолог предупредила: млечный сок вызывает сильные ожоги и воспаления кожи или слизистой, а при попадании внутрь - отравление.

Среди ядовитых декоративных растений и цветов - аконит, наперстянка, все лютиковые (дельфиниум, аквилегия), тис ягодный.

Кроме того, крайне токсичен рододендрон, особенно желтый. Ядовитым считается даже мед, собранный с него пчелами.

«Выбирая растение в сад, ориентируйтесь не только на красивый внешний вид. Предварительно выясните, не ядовито ли оно, особенно если дома есть дети или домашние питомцы, которые могут отломить его и попробовать на вкус. При взаимодействии с такими растениями будьте крайне осторожны, выполняйте работы только в перчатках», - посоветовала Марина Татаренко.