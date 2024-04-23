В Госдуме подготовлен законопроект, в соответствии с которым детские игрушки будут маркировать по возрастным категориям. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Согласно документу, производители и дистрибьюторы должны будут проводить психолого-педагогическую экспертизу и обозначать игры и игрушки знаками 0+, 6+, 12+, 16+.
Критерии для проведения экспертизы разрабатывают специалисты Роскачества вместе с депутатами и федеральными ведомствами. По словам автора инициативы Татьяны Буцкой, проект закона внесут на рассмотрение, как только ГОСТ со стандартами будет готов.
Буцкая считает, что маркировка позволит информировать родителей и детей о безопасности игрушек для детской психики. Сейчас этому требованию соответствуют не все такие товары.
«Например, вы приходите купить ребенку пупса. А игрушка неожиданно оказывается трансформером - из мальчика можно сделать девочку. В Россию уже пытались ввезти таких пупсов», - рассказала депутат.
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