23.04.2024 | 07:43

В Госдуме подготовлен законопроект, в соответствии с которым детские игрушки будут маркировать по возрастным категориям. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, производители и дистрибьюторы должны будут проводить психолого-педагогическую экспертизу и обозначать игры и игрушки знаками 0+, 6+, 12+, 16+.

Критерии для проведения экспертизы разрабатывают специалисты Роскачества вместе с депутатами и федеральными ведомствами. По словам автора инициативы Татьяны Буцкой, проект закона внесут на рассмотрение, как только ГОСТ со стандартами будет готов.

Буцкая считает, что маркировка позволит информировать родителей и детей о безопасности игрушек для детской психики. Сейчас этому требованию соответствуют не все такие товары.

«Например, вы приходите купить ребенку пупса. А игрушка неожиданно оказывается трансформером - из мальчика можно сделать девочку. В Россию уже пытались ввезти таких пупсов», - рассказала депутат.