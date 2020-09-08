Сетевое издание|18+|Вторник|8 сен 2020|13:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Пензенец возмутился закрытием подвесного моста на покраску

Печать

В Пензе подвесной мост на улице Максима Горького закрыли на покраску и ремонт. Во вторник, 8 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» горожанин, пожелавший сохранить анонимность, пожаловался на то, что «в блокаде» из-за обновления объекта оказался целый район.

«Мало того, что Бакунинский мост закрыли на ремонт, тем самым отрезав несколько улиц от города, потому что часть транспорта просто перестала ходить по своему маршруту. Мало того, что пешком люди ходили по единственной оставшейся дороге, через подвесной мост. И вот очередной «подарочек» - сегодня и эту дорогу перекрыли полностью», - написал пензенец.

К посту он прикрепил фото, на которых можно увидеть загораживающие вход на мост надписи «Осторожно! Опасная зона» и специалистов, готовящихся начать работы. Судя по паспорту объекта, сдать его планируют в четвертом квартале 2020 года.

«Нормальные люди сначала одно приводят в порядок, потом начинают ремонтировать другое! Сегодня еще пешеходы пролезали под устрашающие надписи, так как на работу надо, в магазин там сходить, а вот с колясками и на велосипедах уже все», - добавил горожанин.

Пензенец посетовал, что покраска моста создала множество неудобств. Теперь, чтобы добраться до продуктового магазина, видного из окон частного сектора, потребуется около 40 минут вместо 3, ведь придется воспользоваться автобусом.

«Лично мне завтра выходить на работу с полной тележкой товара. Как я его протащу? А вечером на тренировку к 20:00, допустим, на автобусе (выходить за полтора часа надо). А после 20:00 82-й ходить перестает или вообще мимо людей проезжает, если меньше семи человек на остановке. Я выхожу примерно в 21:20 и что? Как мне попасть домой? Вплавь? Пролезть ползком под заграждением и потом пойти, держась за канаты, рискуя упасть, по ограждению? Иного выхода просто не существует», - возмутился горожанин.

4 сентября стало известно, что определен подрядчик, который преобразит подвесной мост. В соответствии с техническим заданием на объекте выполнят следующие виды работ: очистка поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовка и окраска эмалью рубиново-красного цвета RAL 3003.

Предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Фото vk.com/public198133065.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

чё разнылись, забыли где живёте что ли

Переплыть впадлу?

Гость||

Вот и вспомним про речные трамваи. Или как в песне примадонны: "Соединяет берега седой паромщик."

Гость||

penzainform.ru писал(a):

очистка поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком
А куда вся грязь от очистки денется? В Реку?

Гость||

Тебе под дива

Гость||

Диван

Гость||

Что у них в бошках ???

Гость||

Вы за это голосовали

Гость||

Власти, вы о чем вообще думаете??? Или думать нечем? Как можно закрыть единственный пешеходный путь для половины города??? Сделайте сначала Бакунинский мост и потом хоть позакрывайтесь!!! Подвесной мост в аварийном состоянии, что требует срочного ремонта? НЕТ!!! оставьте людям альтернативу! Или пускайте круглосуточный паром чере Суру. Опять-таки паромная переправа тоже требует времени для установки.

Гость||

08.09.2020 11:34|

чё разнылись, забыли где живёте что ли

Переплыть впадлу?

В натуре братан, совсем берега попутали

Гость||

Пусть этот предприниматель, красит мост ночью, а днём люди должны свободно перемещаться с одного берега на другой.

Гость||

Это забота о людях наших местных властей. Как это мост не крашен, не порядок, срочно покрасить,а тр что ходить негде это дело десятое... Проблемы негров шерифа не волнуют.

Гость||

Гость писал(a):

Власти, вы о чем вообще думаете???
Может о деньгах? а люди? какие люди?

Гость||

На работе поживете пока красят. Люди на вахту ездят. В нечеловеческих условиях живут. В туалет шашку бросают от гнуса, натриают кремом от маскитов зад и ноги, чтобы в процессе насекомые не сожрали, а вы подождать не можете в нормальных условиях)))))))))))))) А если серьёзно, то надо было понтонный мост устанавливать на время покраски. Всё у нас в Пензе как у кентавра у фонтана.

Гость||

Кстати кентавр не сова. Как это он так развернулся не сломав себе позвоночник?

Гость||

А чой-то у нас цельный мост Бухла некрашенный простаивает?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте