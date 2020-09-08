08.09.2020 | 11:23

В Пензе подвесной мост на улице Максима Горького закрыли на покраску и ремонт. Во вторник, 8 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» горожанин, пожелавший сохранить анонимность, пожаловался на то, что «в блокаде» из-за обновления объекта оказался целый район.

«Мало того, что Бакунинский мост закрыли на ремонт, тем самым отрезав несколько улиц от города, потому что часть транспорта просто перестала ходить по своему маршруту. Мало того, что пешком люди ходили по единственной оставшейся дороге, через подвесной мост. И вот очередной «подарочек» - сегодня и эту дорогу перекрыли полностью», - написал пензенец.

К посту он прикрепил фото, на которых можно увидеть загораживающие вход на мост надписи «Осторожно! Опасная зона» и специалистов, готовящихся начать работы. Судя по паспорту объекта, сдать его планируют в четвертом квартале 2020 года.

«Нормальные люди сначала одно приводят в порядок, потом начинают ремонтировать другое! Сегодня еще пешеходы пролезали под устрашающие надписи, так как на работу надо, в магазин там сходить, а вот с колясками и на велосипедах уже все», - добавил горожанин.

Пензенец посетовал, что покраска моста создала множество неудобств. Теперь, чтобы добраться до продуктового магазина, видного из окон частного сектора, потребуется около 40 минут вместо 3, ведь придется воспользоваться автобусом.

«Лично мне завтра выходить на работу с полной тележкой товара. Как я его протащу? А вечером на тренировку к 20:00, допустим, на автобусе (выходить за полтора часа надо). А после 20:00 82-й ходить перестает или вообще мимо людей проезжает, если меньше семи человек на остановке. Я выхожу примерно в 21:20 и что? Как мне попасть домой? Вплавь? Пролезть ползком под заграждением и потом пойти, держась за канаты, рискуя упасть, по ограждению? Иного выхода просто не существует», - возмутился горожанин.

4 сентября стало известно, что определен подрядчик, который преобразит подвесной мост. В соответствии с техническим заданием на объекте выполнят следующие виды работ: очистка поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовка и окраска эмалью рубиново-красного цвета RAL 3003.

Предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Фото vk.com/public198133065.