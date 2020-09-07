Автор скульптуры «Кентавр» на Фонтанной площади: Я не ожидал мата

07.09.2020 | 13:19

Резонансное событие - установка необычного арт-объекта на Фонтанной площади в Пензе - вышло на федеральный уровень. В понедельник, 7 сентября, интернет-издание Mash опубликовало пост о «Кентавре».

«Юрий Ткаченко - автор единственного в России памятника Мейерхольду, победитель международных премий и вообще человек известный в городе. В прошлом году у него запросили новую статую. Ткаченко подумал и соорудил кентавра. Точнее, свой экстравагантный ремикс на это мифическое существо. Бронзового человекоконя установили в центре города, понравился он не всем. Некоторые жители разглядели в нем сатанизм», - пишет Mash.

Издание опубликовало высказывание автора, в котором он оценивает реакцию публики.

«У меня было 14 градсоветов и около 12 эскизов. На каждом градсовете было, поверьте мне, гораздо серьезнее, гораздо профессиональнее, гораздо строже отношение к деталям, вплоть до того, как пальцы торчат. Мне приходилось либо их в чем-то убеждать, либо они убеждали меня. Я не ожидал, откровенно скажу, мата, отрицательных эмоций. Но я понимал, что люди будут фотографироваться. Что его вот так полюбят дети - я не ожидал», - признался Юрий Ткаченко.

Снимки реконструированной Фонтанной площади, а также необычного арт-объекта появились на портале PenzaInform.ru во вторник, 1 сентября. Новость вызвала у горожан шквал эмоций, большинство которых оказались негативными.

Пензенцы сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром». В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».