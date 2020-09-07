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Общество

Автор скульптуры «Кентавр» на Фонтанной площади: Я не ожидал мата

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Резонансное событие - установка необычного арт-объекта на Фонтанной площади в Пензе - вышло на федеральный уровень. В понедельник, 7 сентября, интернет-издание Mash опубликовало пост о «Кентавре».

«Юрий Ткаченко - автор единственного в России памятника Мейерхольду, победитель международных премий и вообще человек известный в городе. В прошлом году у него запросили новую статую. Ткаченко подумал и соорудил кентавра. Точнее, свой экстравагантный ремикс на это мифическое существо. Бронзового человекоконя установили в центре города, понравился он не всем. Некоторые жители разглядели в нем сатанизм», - пишет Mash.

Издание опубликовало высказывание автора, в котором он оценивает реакцию публики.

«У меня было 14 градсоветов и около 12 эскизов. На каждом градсовете было, поверьте мне, гораздо серьезнее, гораздо профессиональнее, гораздо строже отношение к деталям, вплоть до того, как пальцы торчат. Мне приходилось либо их в чем-то убеждать, либо они убеждали меня. Я не ожидал, откровенно скажу, мата, отрицательных эмоций. Но я понимал, что люди будут фотографироваться. Что его вот так полюбят дети - я не ожидал», - признался Юрий Ткаченко.

Снимки реконструированной Фонтанной площади, а также необычного арт-объекта появились на портале PenzaInform.ru во вторник, 1 сентября. Новость вызвала у горожан шквал эмоций, большинство которых оказались негативными.

Пензенцы сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром». В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».

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А вам нравится?

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Источник — vk.com/mash
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Гость||

Да ладно, эта скульптура является апогеем всего происходящего в регионе, поэтому пусть стоит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».
Петицию, положим, запустил завистник, который сам хочет украсить своим убожеством весь город. За бюджетные деньги. То есть он лицо материально заинтересованное.

Гость||

Вот поставят рядом еще несколько монстриков и кентавр будет смотреться очень миленько.

Гость||

Создатель этого "шедевра" должен вернуть все полученные деньги за это уродство и выгнан со всех должностей и лишён всех званий!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я не ожидал, откровенно скажу, мата, отрицательных эмоций.
А чего же он ожидал за жопу с яйцами в центре города? Всеобщей любви и толпы фанатов, бродящих по городу с голыми сраками??

Гость||

За 21 млн. рублей можно было что-то дельное для города сделать, а не этого урода изваять

Гость||

Кентавр - это мангал?

Гость||

Каким нужно быть существом, чтобы сваять такое ужасное и уродское безобразие.

Гость||

Дырявый конь. Орригинальная задумка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

...гораздо строже отношение к деталям, вплоть до того, как пальцы торчат
К другим деталям, видимо, претензий не было

Гость||

Молодежи нравится. Не нравится старым брюзгунам, которым вообще ничто и никто кроме себя любимых не нравится.

Гость||

А как на это сооружение смотрит мамаша в капюшоне?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У меня было 14 градсоветов и около 12 эскизов. На каждом градсовете было ... гораздо серьезнее, гораздо профессиональнее, гораздо строже отношение... Я не ожидал ...отрицательных эмоций
А чего ты ожидал, Юра?!

Схалтурил по быстрому, деньги распилил, а теперь весь в белом "обиделся"?!

Обтекай, делай выводы!

Гость||

Так все и задумано получить тройной навар - сначала убожество устанавливают и пилят на этом, затем убожество сносят и пилят на этом, затем устанавливают новую скюльптуру от очередного пенезючиного дегенерата и пилят на этом.

Гость||

Чую, большая часть негатива написана автором врача с крылышками.

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Имя: Гость
Комментарий:

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