Стало известно, когда в Пензе начнет работать главный фонтан

29.04.2025 | 14:23

Во вторник, 29 апреля, в Пензе после расконсервации провели пробный запуск главного фонтана, сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

По его словам, отдельным механизмам сооружения потребовался ремонт, его успешно осуществили.

Фонтан официально запустят 1 мая. В зависимости от погодных условий специалисты будут корректировать режимы. В дождь сооружение не работает.

В 2024 году главный городской фонтан запустили 30 апреля. Он работал с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника (тогда проводили профилактику).

Светомузыкальная программа длительностью 40 минут стартовала с наступлением темноты.