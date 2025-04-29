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Общество

Стало известно, когда в Пензе начнет работать главный фонтан

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Во вторник, 29 апреля, в Пензе после расконсервации провели пробный запуск главного фонтана, сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

По его словам, отдельным механизмам сооружения потребовался ремонт, его успешно осуществили.

Фонтан официально запустят 1 мая. В зависимости от погодных условий специалисты будут корректировать режимы. В дождь сооружение не работает.

В 2024 году главный городской фонтан запустили 30 апреля. Он работал с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника (тогда проводили профилактику).

Светомузыкальная программа длительностью 40 минут стартовала с наступлением темноты.

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Источник — видео из TG-канала Олега Денисова
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