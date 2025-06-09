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Происшествия

Хулиганы испортили уличную мебель на Фонтанной площади

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В Пензе на Фонтанной площади хулиганы сломали 8 урн. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» вынуждены демонтировать их. Заявление в полицию о правонарушении уже готовится.

После демонтажа состояние урн проверят и определят, есть ли возможность их восстановления.

Хулиганы испортили уличную мебель на Фонтанной площади

Также неизвестные повредили крепление 4 скамеек. Специалисты либо исправят дефекты на месте, либо увезут уличную мебель на базу «Пензавтодора» для ремонта чугунного основания.

Хулиганы испортили уличную мебель на Фонтанной площади

«Хочется напомнить, что красота и уют нашего города зависят от каждого его жителя. Урны созданы для чистоты. Лавочки необходимы для комфортного отдыха, особенно пожилым людям и семьям с маленькими детьми», - обратились к пензенцам в городской администрации.

Хулиганы испортили уличную мебель на Фонтанной площади

Жителей областного центра призвали бережно относиться к муниципальному имуществу, а о фактах хулиганства и вандализма сообщать в полицию.

Хулиганы испортили уличную мебель на Фонтанной площади

Хулиганы нередко портят уличную мебель на Фонтанной площади. Чаще всего от их действий страдают качели - на белые опоры молодые люди наносят разные надписи.

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Источник — фото администрации города
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