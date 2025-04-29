Фонтан в Пионерском сквере заработает в мае

29.04.2025 | 15:51

К майским праздникам в Пензе запустят фонтан в Пионерском сквере, сообщил глава города Олег Денисов во вторник, 29 апреля.

Сквер «Пионерский» с советских времен был любимым местом отдыха для многих пензенцев, но с начала 90-х годов зеленая зона постепенно приходила в упадок. Фонтан практически не работал, его включали только на 9 Мая, да и то не каждый год.

Второе дыхание сквер обрел лишь в XXI веке: в 2015 году здесь прошла большая реконструкция.

Городские власти отремонтировали фонтан и дополнили зону отдыха инсталляцией «Журавли». Кстати, в преддверии 80-летия Великой Победы восстановили ее подсветку, написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.

29 апреля в Пензе после расконсервации провели пробный запуск главного фонтана. Он начнет работать 1 мая.