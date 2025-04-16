В Пензе задержали зачинщика драки на улице Московской

16.04.2025 | 08:16

Поздним вечером во вторник, 15 апреля, в Пензе на улице Московской, в районе Фонтанной площади, случилась драка. Кадры с места происшествия появились в Сети.

На них видно, что дерутся 2 молодых человека. Один из них нападает на другого, но тот дает сдачи, и затеявший расправу парень падает и лежит без движения. Затем появляются сотрудники ОМОН, которые поднимают и уводят зачинщика ссоры.

В Управлении Росгвардии по Пензенской области рассказали, что после поступления сигнала о конфликте с применением физической силы сотрудники ОМОН «Страж» и полиции прибыли на место и задержали зачинщика драки - молодого человека 2007 года рождения.

«По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, приставал к прохожим, нецензурно ругался», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот конфликт оказался не единственным, который затеял парень. Как выяснилось, чуть раньше в арке дома № 40, известного пензенцам как магазин «Малыш», он затеял ссору с прохожим и жестоко избил его. Мужчину госпитализировали с травмами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Драки молодежи в центре Пензы происходят регулярно. 31 марта конфликт, в котором участвовали несколько парней и девушка, случился на Московской возле ночного клуба.

Год назад, в апреле 2024-го, на площади Ленина произошла поножовщина, в которой 15-летний школьник получил несколько ранений.