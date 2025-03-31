С улицы Московской в Пензе исчезнет известная скульптура

31.03.2025 | 16:15

В Пензе решили отреставрировать скульптуру «Последний штрих», установленную на улице Московской, в районе областного правительства, и посвященную ювелиру.

Во вторник, 1 апреля, композицию демонтируют, пояснили в пресс-службе администрации города.

«Планируется проведение необходимых работ по сохранению скульптуры. Реставрация будет осуществляться за счет средств предпринимателя, установившего объект», - уточнили в мэрии.

О том, что скульптурная композиция нуждается в ремонте, пензенцы сообщили летом прошлого года. Тогда прогуливавшиеся по Московской горожане заметили, что облицовка постамента разрушается, основание крошится, внутри бетона - глубокие дыры.

Когда объект вернется на прежнее место, не сообщается.