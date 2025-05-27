В режим работы главного фонтана Пензы внесли корректировки

27.05.2025 | 14:37

В Пензе светомузыкальное шоу на Фонтанной площади теперь начинается позже. Время скорректировали из-за удлинения светового дня.

Зрелище стартует в 21:20 и продолжается 40 минут, до 22:00. Затем фонтан выключают. Ранее музыкальную программу запускали в 20:30.

Как пояснили в администрации города, изменение позволяет пензенцам насладиться шоу именно тогда, «когда вечернее небо создает наиболее подходящие условия для восприятия ярких огней».

Время работы фонтана в динамическом и стационарном режимах осталось прежним. В первом - 10:00-10:20, 11:00-11:20, 13:00-13:20, 14:00-14:20, 15:00-15:20, 16:00-16:20, 17:00-17:20, 18:00-18:20, 19:00-19:20, 20:00-20:30.

График стационарного режима - 10:20-11:00, 11:20-13:00, 13:20-14:00, 14:20-15:00, 15:20-16:00, 16:20-17:00, 17:20-18:00, 18:20-19:00, 19:20-20:00, 21:15-22:00.

В администрации города напомнили, что работу фонтана могут изменять или приостанавливать из-за плохой погоды.