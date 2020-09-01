Пензенцев у фонтана ждет сюрприз в виде необычного арт-объекта

01.09.2020 | 18:02

Ведь могут, когда захотят или когда на носу День города! Меньше чем за два месяца строители почти отремонтировали сквер на улице Московской. К пятнице, когда запланирована ярмарка ремесленников и мастеров, готовность должна быть стопроцентной.

«Мощение, резиновое покрытие, установка фонарей, лавочки тоже поставим», - рассказал начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

«Жалко, кусты спилили. Здесь были очень хорошие кусты, создавалась стеночка аккуратная. Как-то голо стало. Будем надеяться, что все здесь будет красиво благоустроено в конечном итоге», - отметила прохожая.

В первую неделю сентября гулять будут целых три дня. Пензе 357 лет! Событий, приуроченных к празднику, будет предостаточно: различные фестивали, концерты. Главное в этом море мероприятий найти свое.

Одним из значимых событий станет открытие новой Фонтанной площади. Пока она за забором, но в тех местах, где нет его пролетов, видно, как все доводят до ума.

Сюрпризом, который приготовили для горожан, будет необычный арт-объект - выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, очень похожая на кентавра, но явно с каким-то скрытым, аллегорическим смыслом.

Чтобы понять задумку проектантов-архитекторов, достаточно заглянуть в глубь истории. В древнегреческой мифологии именно кентавры ассоциировались с горными реками и бурными потоками, а уже совсем скоро на площади заработает новый фонтан.

Собственное мнение о площади с качелями, детскими игровыми элементами, довольно странной фигурой горожане смогут высказать 5 сентября, когда состоится церемония открытия.