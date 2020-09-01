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Общество

Пензенцев у фонтана ждет сюрприз в виде необычного арт-объекта

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Ведь могут, когда захотят или когда на носу День города! Меньше чем за два месяца строители почти отремонтировали сквер на улице Московской. К пятнице, когда запланирована ярмарка ремесленников и мастеров, готовность должна быть стопроцентной.

«Мощение, резиновое покрытие, установка фонарей, лавочки тоже поставим», - рассказал начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

«Жалко, кусты спилили. Здесь были очень хорошие кусты, создавалась стеночка аккуратная. Как-то голо стало. Будем надеяться, что все здесь будет красиво благоустроено в конечном итоге», - отметила прохожая.

В первую неделю сентября гулять будут целых три дня. Пензе 357 лет! Событий, приуроченных к празднику, будет предостаточно: различные фестивали, концерты. Главное в этом море мероприятий найти свое.

Одним из значимых событий станет открытие новой Фонтанной площади. Пока она за забором, но в тех местах, где нет его пролетов, видно, как все доводят до ума.

Сюрпризом, который приготовили для горожан, будет необычный арт-объект - выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, очень похожая на кентавра, но явно с каким-то скрытым, аллегорическим смыслом.

Чтобы понять задумку проектантов-архитекторов, достаточно заглянуть в глубь истории. В древнегреческой мифологии именно кентавры ассоциировались с горными реками и бурными потоками, а уже совсем скоро на площади заработает новый фонтан.

Собственное мнение о площади с качелями, детскими игровыми элементами, довольно странной фигурой горожане смогут высказать 5 сентября, когда состоится церемония открытия.

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Гость||

Пипец, аллегория красноречива! И за это чудо детского игрового элемента сколько заплатили?

Гость||

Я что то не пойму это что за шедевры у нас ставят то отличница то часы то мать то это задница лошади с поднятым хвастом.

Гость||

А почему кентавр смотрит себе на жопу? Типа намек на то, что в городе нас ждет это???

Гость||

Что за убожество дырявое, как в сказке Иван-дурак задом наперед, с огромными яйцами, девушки оценят на счастье будут полировать

Гость||

Это полная жопа.

Гость||

Искусство отражает внутренний мир человека.

Гость||

Лучше бы коня с рельсой поставили!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Жалко, кусты спилили. Здесь были очень хорошие кусты, создавалась стеночка аккуратная. Как-то голо стало. Будем надеяться, что все здесь будет красиво благоустроено в конечном итоге», - отметила прохожая.
penzainform.ru писал(a):
«Жалко, кусты спилили. Здесь были очень хорошие кусты, создавалась стеночка аккуратная. Как-то голо стало. Будем надеяться, что все здесь будет красиво благоустроено в конечном итоге», - отметила прохожая.
Вот самая главная суть этого кошмарного проекта - спилить кусты. 1 м живой изгороди уже давно стоил 1 тыс. руб., сейчас, возможно, еще дороже. Поэтому вряд ли кто-то что-то заново посадить.

И действительно голо стало как-то. Голая задница и голый торс на фоне голой площади без зелени.

Гость||

Верните Школьницу!

Гость||

Какой кошмар!!! Что-то похожее было в фильме "Нечто". Как это развидеть?! Теперь ужасы будут сниться ночью.

Гость||

Скверы все уничтожены ,одна бордюрно-плиточная пустыня. Газоны сокращены до минимума ,по центру фальш-цветник потому что под тонким слоем чернозёма идет песчано-гравийная подушка,весь грунт там изъяли.

Гость||

Гость писал(a):

Верните Школьницу!
Она теперь при в ходе парк им.ульяновых со стороны кранштадской стоит

Гость||

Там вчера куча эсбиционистов собиралась

Гость||

Как будто конь со всего разгона врезался и разорвал человека пополам, а самому коню оторвало от удара голову. Человек в предсмертной агонии раскинул в стороны руки за мгновение от смерти, а туловище коня осталось на месте рефлекторно, но через несколько секунд оно повалится набок и замрет навсегда. Страшная картина, ни капли не связанная с кентаврами и ни ассоциирующаяся с ними. Ибо кентавр явлчется единым целым и смотрит вперёд, а такое поделие - нежизнеспособный мутант из Кунцкамеры.

Гость||

Деревья и кусты уничтожены,и безжалостно уничтожаются,нам навязывается какая то странная чуждая архитектура ,на все возражения народа реакции -ноль ,отсюда вывод они совсем не люди ,они либо рептилоиды ,либо биороботы чуждой цивилизации.

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Имя: Гость
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