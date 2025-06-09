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Общество

В Пензе думают оградить чашу главного фонтана

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Лето только началось, а у главного фонтана Пензы уже сломаны несколько форсунок. Их повредили горожане, проигнорировавшие запрет о купании. Проблему обсудили на совещании в администрации в понедельник, 9 июня.

«Не все понимают, что чаша не создана для водных процедур, это в первую очередь небезопасно для самих жителей. Если так будет продолжаться, мы можем остаться без этого значимого для города объекта. Профилактические рейды не дают стойкого положительного эффекта», - заявил директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

Он предложил сделать небольшое красивое ограждение, чтобы защитить чашу фонтана. Пешеходная часть сооружения сохранит доступность.

Главный городской фонтан - популярное место проведения досуга в жару. Но не все пензенцы просто сидят рядом, некоторые игнорируют таблички о запрете купания, а также риск получить электротравму и лезут в чашу. Нередко отмечалось, что горожане приходят в купальниках и с полотенцами.

Летом прошлого года в администрации Пензы было принято решение проводить у фонтана межведомственные рейды и останавливать желающих освежиться.

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Нужно ли ограждать чашу главного фонтана?

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