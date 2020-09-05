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Общество

Почетными гражданами города Пензы стали врач и тренер

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На площади перед мэрией прошла церемония награждения новых почетных граждан города Пензы.

«Это те люди, которые внесли и вносят огромный вкладв развитие нашего любимого города. Спасибо вам огромное!» - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2020 году знака за выдающиеся заслуги удостоена Татьяна Васильева - легендарная наставница олимпийских чемпионов. С 1974 по 2006 годы она была тренером сборной команды России по групповым упражнениям по художественной гимнастике.

Список почетных граждан города Пензы пополнил и главный врач Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

«По роду своей деятельности часто выезжали за рубеж. Так красиво во Франции, в Австралии! Но душа всегда тосковала по родине, милой Пензе. Комфортно я чувствую себя только дома», - рассказала экс-тренер.

«Громадная честь, если принять во внимание, что я вообще-то не житель Пензенской области - приехал в 78-м году по распределению и начинал в Никольском районе. Простым участковым врачом там работал, потом стал участковым врачом в Пензе, затем дерматовенерологом был, заведующим лабораторией. И вот так 42 года прожил в Пензенской области», - кратко озвучил биографию главврач.

Звание «Почетный гражданин города Пензы» впервые было присвоено в 1898 году. В современной истории России этой чести удостоились 77 человек.

Музыкальное сопровождение церемонии обеспечили гости - участники Ульяновского академического симфонического оркестра «Губернаторский».

«Очень понравился город - ухоженный, благоустроенный. Меня поразило, что около гостиницы, где мы живем, строящийся микрорайон обнесен аккуратным чистым забором и сделан идеальный тротуар с велосипедной дорожкой», - отметил художественный руководитель оркестра Илья Дербилов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А с закупками лекарств разобрались?

Или почёт на это не влияет?

Имя: Гость
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