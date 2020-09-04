Зареченцам советуют у переходов снять капюшон и улыбнуться водителю

04.09.2020 | 11:10

В Заречном в очередной раз сотрудники ОГИБДД и их юные помощники с помощью трафаретов нанесли на асфальт перед переходами шуточные и серьезные надписи.

Акция «Азбука безопасности» проходит в закрытом городе не в первый раз. В 2019 году напоминаний было меньше: «Возьми ребенка за руку», «Слезь с велосипеда», «Сними наушники».

Теперь советов стало больше. Прежде чем ступить на зебру, пешеходы видят: «Посмотри, проверь, переходи», «Сними наушники и капюшон», «Отвлекись от телефона», «Посмотри по сторонам» и даже «Улыбнись водителю».

«Мы надеемся, что эти надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься, как правильно и безопасно перейти дорогу», - цитирует портал «Заречье сегодня» представителя отдела ГИБДД по городу Заречному Кристину Шумскую.

В Пензе подобная практика внедрялась осенью 2018 года. Планировалось разместить предупреждения перед 50 переходами. В частности, подобная надпись появилась у зебры в районе магазина «Два гуся» на Ленинградской, но быстро стерлась.

В 2019-м в областном центре предупреждающие надписи: «Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!», «Слезь с велосипеда!» - появились перед пешеходными переходами возле образовательных организаций.