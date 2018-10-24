24.10.2018 | 16:48

В Пензе рядом с самыми оживленными пешеходными переходами начали наносить предупреждающие надписи. В среду, 24 октября, одна из таких - «Возьмите ребенка за руку» - появилась у зебры на улице Ленинградской, в районе магазина «Два гуся».

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону сообщили, что надписи на асфальте, сделанные по трафарету, создаются в рамках стартовавшей в области 22 октября федеральной кампании «Культура на дорогах».

Такие предупреждения планируется разместить в общей сложности перед 50 переходами. Они будут разного содержания: к примеру, «Снимите наушники» и др. Цель - привлечь внимание пешеходов и снизить количество ДТП с их участием.

Кампания продлится до декабря. За это время с пешеходами также обсудят основы их безопасности - соблюдение ПДД, ношение световозвращающих элементов, речь зайдет и об эффекте туннельного зрения.