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Общество

Для школьников Пензы закупят ноутбуки

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В 23 школы областного центра поступит современное цифровое оборудование. Новые ноутбуки уже опробовали ученики образовательных учреждений № 25, 36, 64 и 68.

Современные технологии сделают возможным индивидуальное образование и обеспечат контент по всем предметам школьной программы за 5-9-й класс.

«Учителям это позволит использовать цифровые и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия наставников с учениками», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, нуждающиеся семьи Пензенской области безвозмездно получат смартбоксы (приставки для подключения к телевизору) и клавиатуры с тачпадом. Таким образом, у них появится возможность доступа к школьной цифровой платформе.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение, введенное в школах региона из-за распространения коронавируса, доставило детям и родителям много проблем. Основной стала необеспеченность учеников персональными компьютерами, наиболее остро проявив себя в многодетных и малообеспеченных семьях.

Власти нашли выход: некоторым школьникам образовательные учреждения передали ноутбуки под расписку.

«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил тогда губернатор Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему ноутбуки, а не стационарные компьютеры? Ноутбук мало ремонтопригоден, его стоимость выше компьютера сопоставимой производительности. Кто вдохновитель этой идеи?

Гость||

Гость писал(a):

Почему ноутбуки, а не стационарные компьютеры? Ноутбук мало ремонтопригоден, его стоимость выше компьютера сопоставимой производительности. Кто вдохновитель этой идеи?
А также его эксплуатация требует аккуратного обращения.

Гость||

Гость писал(a):

Почему ноутбуки, а не стационарные компьютеры? Ноутбук мало ремонтопригоден, его стоимость выше компьютера сопоставимой производительности. Кто вдохновитель этой идеи?
Дистанционное обучение ,он переносной в отличии от системника.Системники и так в школах есть.

Гость||

я смотрю, дети из многодетных ходят с дорогими смартфонами да и одеты не плохо, а на обучение (ноутбук) денег нет.

Имя: Гость
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