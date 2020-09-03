В Пензе внепланово проверили пассажирские автобусы

03.09.2020 | 18:02

«Развалился подшипник, будем так говорить, сепаратор заклинил, сместился якорь, задел за стартер. Стартер замкнул, и произошло возгорание проводки», - объяснил заместитель генерального директора транспортной компании Сергей Наумов.

Это предварительная версия, почему в августе этого года вспыхнул автобус. Водитель и кондуктор оперативно вывели людей из салона и потушили пожар.

Происшествие стало третьим в 2020-м. В мае сгорела машина на Пензе-III. А 31 августа автомобиль с пассажирами на полной скорости протаранил столб.

Чтобы понять, что происходит с общественным транспортом Пензы, на одном из частных предприятий рано утром провели внеплановую проверку.

Параллельно со специалистами работали те, кто ежедневно осматривает автобусы перед рейсом.

«Шарниры смотрим, поперечное направление рейки: все в порядке, конечные соединения не разболтаны, стопора стоят», - рассказал инженер по безопасности транспортной компании Алексей Мочалов.

Проверили и доступность общественного транспорта для инвалидов. Представитель профильного управления признал: в маршрутных такси пандусов нет. Зато есть планы постепенного отказа от маловместительных машин в пользу крупных.

«В министерство транспорта Российской Федерации подана заявка на приобретение 111 автобусов. Все новые автобусы, которые мы планируем приобретать, будут низкопольные, с пандусами и обязательно обеспечены необходимым оборудованием для передвижения инвалидов», - отметил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Внутри салонов проверяли, есть ли молотки, чтобы разбить стекло при заклинивании дверей, огнетушители на случай пожара. Впрочем, случай на Пензе-III показал, что не всегда они спасают машину.

«Там было более двух, с запасом, но не помогли. Люди практически не пострадали, все были своевременно эвакуированы, водитель с кондуктором работали в тандеме», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГО ЧС г. Пензы Сергей Голенко.

Расследование еще идет. Рано делать выводы и по поводу аварии на Южной Поляне, рассматриваются две версии: или водитель не справился с управлением, или произошла техническая поломка.