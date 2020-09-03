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Общество

В Пензе внепланово проверили пассажирские автобусы

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«Развалился подшипник, будем так говорить, сепаратор заклинил, сместился якорь, задел за стартер. Стартер замкнул, и произошло возгорание проводки», - объяснил заместитель генерального директора транспортной компании Сергей Наумов.

Это предварительная версия, почему в августе этого года вспыхнул автобус. Водитель и кондуктор оперативно вывели людей из салона и потушили пожар.

Происшествие стало третьим в 2020-м. В мае сгорела машина на Пензе-III. А 31 августа автомобиль с пассажирами на полной скорости протаранил столб.

Чтобы понять, что происходит с общественным транспортом Пензы, на одном из частных предприятий рано утром провели внеплановую проверку.

Параллельно со специалистами работали те, кто ежедневно осматривает автобусы перед рейсом.

«Шарниры смотрим, поперечное направление рейки: все в порядке, конечные соединения не разболтаны, стопора стоят», - рассказал инженер по безопасности транспортной компании Алексей Мочалов.

Проверили и доступность общественного транспорта для инвалидов. Представитель профильного управления признал: в маршрутных такси пандусов нет. Зато есть планы постепенного отказа от маловместительных машин в пользу крупных.

«В министерство транспорта Российской Федерации подана заявка на приобретение 111 автобусов. Все новые автобусы, которые мы планируем приобретать, будут низкопольные, с пандусами и обязательно обеспечены необходимым оборудованием для передвижения инвалидов», - отметил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Внутри салонов проверяли, есть ли молотки, чтобы разбить стекло при заклинивании дверей, огнетушители на случай пожара. Впрочем, случай на Пензе-III показал, что не всегда они спасают машину.

«Там было более двух, с запасом, но не помогли. Люди практически не пострадали, все были своевременно эвакуированы, водитель с кондуктором работали в тандеме», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГО ЧС г. Пензы Сергей Голенко.

Расследование еще идет. Рано делать выводы и по поводу аварии на Южной Поляне, рассматриваются две версии: или водитель не справился с управлением, или произошла техническая поломка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В министерство транспорта Российской Федерации подана заявка на приобретение 111 автобусов. Все новые автобусы, которые мы планируем приобретать, будут низкопольные, с пандусами и обязательно обеспечены необходимым оборудованием для передвижения инвалидов», - отметил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.
Автобусы за счёт бюджета должны приобретаться только для муниципального государственного перевозчика ,а в городе Пензе у муниципального перевозчика МБУ АТХ автобусов нет! Это значит что чиновники собрались за бюджетные средства ,т.е. наши с вами,приобретать новый подвижной состав для братьев Фоминых ,беглого в Италию Тюгаева ,Кривозубова и Натальи Бочкарёвой ,а это называется открытый ЛОББИЗМ и КОРРУПЦИЯ. Если они частники то пусть на свои собственные средства обновляют подвижной состав,тем более всем известно чем помимо перевозок занимались Фомин-Тюгаев и Кривозубов-Бочкарёва.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В министерство транспорта Российской Федерации подана заявка на приобретение 111 автобусов.
Очень интересно. За счет бюджета будут закупать автобусы для частного Меркурия и тому подобных? Опять бюджетные денежки в карманчик перетекут?

Гость||

Это коррупция !Как можно покупать автобусы для частных перевозчиков за счёт бюджета!? Следственный комитет обязан провести проверку по этому поводу и возбудить уголовное дело.

Гость||

Вот теперь понятно, кто и почему хочет убрать троллейбусы- убираем троллейбусы, пишем, что город практически без транспорта, и себе, любимым, покупаем автобусики за счет бюджета. Отличная многоходовочка. Да когда же они нажрутся наконец, чтоб им лопнуть.

Гость||

Гость писал(a):

Следственный комитет обязан провести проверку по этому поводу и возбудить уголовное дело.
а вы написали туда..

Гость||

ПОЧЕМУ

НЕТ

130-Х

АВТОБУСОВ

ПО

СРЕДАМ

??? !!!

Гость||

Нет,они говорят,что оперативно вывели пассажиров из горящего автобуса,но это дело было в обед,во втором случае дело было у выходной,а если вдруг беда случиться в час пик,когда автобусы переполнены?начнётся давка,паника да и водитель с кондуктором первыми сбегут

Гость||

Все на такси пересели кто о здоровье заботится.

Гость||

Гость писал(a):

Все на такси пересели кто о здоровье заботится.
Те которые попадают в аварии каждый день.Ну очень безопасный вид транспорта и ни какого контроля водителей.

Гость||

Лукашенко на них нет!все бы на урановых рудниках работали.

Гость||

И почему проверили только Меркурий?,54 автобусы относительно новые,а вот в дилижанс им по 30 лет в обед.Год назад правительство говорило,что водители будут обязаны носить форму,и где она?,не хотят?продавцы в магазинах тоже много не хотят,но обязаны.Где кондиционеры?бесконтактные валидаторы?,я пользуюсь транспортной картой,может я не хочу давать её в руки кондуктору,она за день тысячи человек обслуживает,а деньги первый переносчик заразы.Нам все обещают,когда проезд поднимают,а как проезд подорожал,про обещания забыли,ну тогда пусть власть отбирает лицензию на перевозки

Гость||

Гость писал(a):

И почему проверили только Меркурий?,54 автобусы относительно новые
обычная показуха...

Имя: Гость
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