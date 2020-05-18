Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензе пассажиры успели покинуть автобус до его возгорания

Печать

Около двух часов дня на улице Тухачевского случилось происшествие, аналоги которому пензенцы припомнят с трудом.

На глазах прохожих и водителей практически полностью сгорел автобус большой вместимости, он совершал рейс по маршруту 82c. Как говорят очевидцы ЧП, пожар длился не более пяти минут. Огонь уничтожает машины очень быстро.

«У него загорелся двигатель, но людей он уже выпустил, мы видели. Дымил сильно, потом огонь появился и быстро перешел на салон. Когда первые пожарные приехали, у него только перед целый остался», - рассказал пензенец Владимир Николаевич.

«На тушение пожара привлекалось два пожарных расчета и восемь человек личного состава. Загорание произошло в моторном отсеке, и огонь частично распространился на салон. Площадь пожара составила 10 квадратных метров», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пассажирам повезло, что водитель автобуса вовремя почувствовал приближение беды и быстро открыл двери - до того как машина вспыхнула.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте