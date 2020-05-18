В Пензе пассажиры успели покинуть автобус до его возгорания

18.05.2020 | 18:48

Около двух часов дня на улице Тухачевского случилось происшествие, аналоги которому пензенцы припомнят с трудом.

На глазах прохожих и водителей практически полностью сгорел автобус большой вместимости, он совершал рейс по маршруту 82c. Как говорят очевидцы ЧП, пожар длился не более пяти минут. Огонь уничтожает машины очень быстро.

«У него загорелся двигатель, но людей он уже выпустил, мы видели. Дымил сильно, потом огонь появился и быстро перешел на салон. Когда первые пожарные приехали, у него только перед целый остался», - рассказал пензенец Владимир Николаевич.

«На тушение пожара привлекалось два пожарных расчета и восемь человек личного состава. Загорание произошло в моторном отсеке, и огонь частично распространился на салон. Площадь пожара составила 10 квадратных метров», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пассажирам повезло, что водитель автобуса вовремя почувствовал приближение беды и быстро открыл двери - до того как машина вспыхнула.