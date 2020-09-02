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Общество

Роман Амстиславский: Почему сегодня так важно хорошо учиться

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Во вторник, 1 сентября, общественный и политический деятель Роман Амстиславский направил поздравления с Днем знаний всем участникам образовательного процесса.

Он напомнил, что федеральный закон «О образовании» перечисляет основные принципы государственной политики в сфере образования. Они сводятся к гуманизации и гуманитаризации образования.

Роман Амстиславский напомнил, что во внутренней политике государство переносит акцент на социальную сферу, определяющей и направляющей частью которой является образование. Для того чтобы понять, почему сегодня так важно хорошо учиться, следует изучить социально-экономическую структуру современного общества.

«Современная социальная теория делит развитие общества на три больших этапа развития: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Человечество стоит на пороге постиндустриального этапа развития, где определяющим фактором первенства является лидерство в технологиях, дизайне и других новейших отраслях. Добиться успеха в новом глобальном обществе Россия сможет только при условии высочайшего уровня образования граждан страны», - утверждает Амстиславский.

Он привел в пример известного советского и американского математика Георгия Маргулиса: на вопрос журналистов о его нежелании эмигрировать в США ученый ответил, что он работает в уникальном институте и может обсудить сложнейшие вопросы математики. После эмиграции Маргулис на тот же вопрос дал ответ: «Не с кем стало общаться». Колоссальный отток интеллектуальных ресурсов, который происходил в 90-е, нанес стране непоправимый урон.

«Многие помнят слова бывшего главы администрации Президента России Сергея Иванова: «Люди - наша вторая нефть». Безусловно, нефть и газ являются нашими стратегическими ресурсами, но интеллектуальный и творческий потенциал наших граждан - кладезь богатства и процветания России. На текущем этапе развития первоочередной задачей современной политической системы России является формирование высокоинтеллектуального научно-технического и социально ответственного общества», - считает Роман Амстиславский.

Одной из главных задач дальнейшего развития политик считает практическое внедрение во все сферы жизни достижений научно-технического прогресса и формирование условий для активной разработки новых высокоинтеллектуальных решений российскими учеными. А сделать это можно исключительно на основе знаний.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какая социальная сфера?для кого?продленки нет! подстраивайся под режим школы,а работать когда?

Гость||

«Научно-технического прогресса и формирование условий для активной разработки новых высокоинтеллектуальных решений российскими учеными» Вот это правильно! Полностью согласен! Россия должна лидировать Во всем! Прививку от Корона вируса мы первые разработали! Нужно было в 90-е годы не разваливать науку! А укреплять!

Гость||

Хорошо учится всегда важно! Только все стало за деньги! А на бюджет не попасть!

Имя: Гость
Комментарий:

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