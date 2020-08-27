Роман Амстиславский: «Новые берега» - новый этап развития России

27.08.2020 | 16:50

В среду, 26 августа, в селе Богословка Пензенского района прошла широкая презентация проекта Марии Львовой-Беловой «Новые берега». Это жилой комплекс из малоэтажных домов для обособленного проживания молодых людей с различными формами инвалидности и социально активных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

На мероприятие прибыли высокопоставленные гости из Москвы - заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак и заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, а также региональное руководство.

Губернатор области Иван Белозерцев отметил важность и значимость развития данного проекта для региона, подчеркнув, что «Новые берега» стали визитной карточкой Пензенской области. По мнению участников презентации, реализация проекта позволит создать оптимальную социокультурную среду для социализации резидентов.

Новый аспект реализации проекта увидел общественный и политический деятель Роман Амстиславский. Он обратил внимание на то, что «Новые берега» получили поддержку не просто на федеральном уровне, а выиграли президентский грант.

В нулевые годы внимание Президента РФ и федеральной власти было сосредоточено на сохранении территориальной целостности и независимости России. Фронт работы проходил на грани возможного распада страны. Успешно решив эту задачу, в следующем десятилетии власть сосредоточила усилия на внешнеполитическом направлении, продолжая отстаивать геополитических интересов Родины. И наконец, решив неотложные вопросы выживания, создав условия для развития экономики, заявив о себе на международном уровне, руководство государства дало сигнал главам регионов всей страны о первоочередности решения социальных задач и поддержало проект «Новые берега».

Роман Амстиславский объяснил, что раньше у власти просто не было «физиологической» возможности такими темпами развивать социальную сферу: страна пыталась выжить и защитить себя. Поэтому столь пристальное внимание к социальным проблемам, поддержка Президентом РФ Владимиром Путиным проекта «Новые берега» является свидетельством становления нового этапа развития российской государственности, считает политик.