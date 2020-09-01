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Общество

В Пензенской области заболели коронавирусом еще 75 человек

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Во вторник, 1 сентября, стало известно о 75 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области. Общее число заразившихся достигло 8 200 человек.

Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Последний раз такое количество заболевших регистрировалось 9 июля. Затем число новых пациентов стало снижаться, однако с третьей декады августа кривая заболеваемости опять пошла вверх.

За весь период эпидемии в Пензенской области побороли инфекцию 7 613 пациентов. 31 августа стены больниц покинули 55 человек.

В этот же день стало известно о смерти от коронавирусной инфекции 66-летней женщины. Она оказалась 108-й жертвой COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Музыка из концовки Ералаша в студию!

Гость||

А мы еще школы и вузы открыли, и народные гуляния проводим. Вот!

Гость||

То ли еще будет через 2 недели... С первым сентября!

Гость||

Через две три недели будет взрыв ковида!

Гость||

ничего страшного не происходит, рост будет. А вирус не опасен для подавляющего большинства. Даже ВОЗ приветствовало снятие ограничений, так что никаких карантинов не будет. Максимум, что вернут - обязательное ношение масок

Гость||

Гость писал(a):

ничего страшного не происходит, рост будет. А вирус не опасен для подавляющего большинства. Даже ВОЗ приветствовало снятие ограничений, так что никаких карантинов не будет. Максимум, что вернут - обязательное ношение масок
откуда информация или это личные выводы?

Гость||

Гость писал(a):

Даже ВОЗ
ВОЗ - это шавка на подсосе у Китая. Несут полнейшую ахинею и переобуваются на ходу.

Гость||

Гость писал(a):

ВОЗ - это шавка на подсосе у Китая. Несут полнейшую ахинею и переобуваются на ходу.
да все, что связано с барановирусом - ахинея изначально. Все знакомые врачи, не связанные с "борьбой с ковидом", в один голос твердили, что меры, примененные нашими властями, по меньшей мере непонятны...

Гость||

Гость писал(a):

Все знакомые врачи, не связанные с "борьбой с ковидом", в один голос твердили, что меры, примененные нашими властями, по меньшей мере непонятны...
это они от зависти,им же ковидные надбавки не платили

Гость||

Да, все расслабились, 1 сентября, да еще день города!

Гость||

Люди сами это заслужили. Не все конечно. Но меня кривит просто от презрения, когда слышу фразу типа "я не могу ходить в маске в жару". Не можешь - болей с неизвестной концовкой. Жаль только это презренное "не могу" ставит в первую очередь под угрозу окружающих людей. Я проходил 3 месяца в современном панорамном военном противогазе с фильтром 3 категории биологической и радиационной защиты... оборудование же расчитано на 2 фильтра высокой категории (читай реально сложно дышать с одним), а второй было не купить в тот момент( И я ходил, его не снимая вообще нигде никогда - часами ходил. От запаха свежих резиновых трубок полу-автономки болела голова. Терпел. Поначалу вешал на клапаны выдоха маски - чтобы окружающих от себя обезопасить, а потом посмотрел что другие на всех плевать хотели, и я так же наплевал на всех, оставив клапаны без защиты. Даже просто хотелось им ответить тем же - на мол, получай и ты.

Гость||

Нормально все болеют выздоравливают не которым не везет пораньше помирают но это вирус злобный все-таки.

Гость||

Гость писал(a):

Да, все расслабились, 1 сентября, да еще день города!
и правильно сделали. Вон в Европе уже народ протестует против ограничений.

Гость||

Но при всем желании насолить тем же безмасочникам в обратку, все равно "адептом вируса" я стать не готов, чтобы по моей вине погибли люди - просто нет. Не нужен мне такой след в душе и на совести. Хотя это точнее не совсем так - безмасочников мне не жаль от слова "совсем", но адекватных людей ставить под угрозу - ни за что. Жаль их нельзя просто вот взять и разделить.

Гость||

Гость писал(a):

Но при всем желании насолить тем же безмасочникам в обратку,
да масочников осталось максимум процентов 5-10. Все адекватные люди уже поняли, что это бессмысленно

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Имя: Гость
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