В Пензенской области заболели коронавирусом еще 75 человек

01.09.2020 | 10:36

Во вторник, 1 сентября, стало известно о 75 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области. Общее число заразившихся достигло 8 200 человек.

Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Последний раз такое количество заболевших регистрировалось 9 июля. Затем число новых пациентов стало снижаться, однако с третьей декады августа кривая заболеваемости опять пошла вверх.

За весь период эпидемии в Пензенской области побороли инфекцию 7 613 пациентов. 31 августа стены больниц покинули 55 человек.

В этот же день стало известно о смерти от коронавирусной инфекции 66-летней женщины. Она оказалась 108-й жертвой COVID-19.