В Пензенской области заболели коронавирусом еще 75 человек

Во вторник, 1 сентября, стало известно о 75 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области. Общее число заразившихся достигло 8 200 человек.
Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
Последний раз такое количество заболевших регистрировалось 9 июля. Затем число новых пациентов стало снижаться, однако с третьей декады августа кривая заболеваемости опять пошла вверх.
За весь период эпидемии в Пензенской области побороли инфекцию 7 613 пациентов. 31 августа стены больниц покинули 55 человек.
В этот же день стало известно о смерти от коронавирусной инфекции 66-летней женщины. Она оказалась 108-й жертвой COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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