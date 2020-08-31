От коронавирусной инфекции умерла 66-летняя женщина

31.08.2020 | 20:31

Еще одна смерть от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, зарегистрирована в Пензенской области. В понедельник, 31 августа, была обнародовала информация об уходе из жизни 66-летней женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, она страдала атеросклерозом аорты, церебральных и коронарных артерий, хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией.

Пенсионерка стала 108-й жертвой COVID-19 в регионе.

«Выписаны сегодня 55 человек. Итого выздоровевших - 7 613», - добавила Черемушкина.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 8 125 случаев заражения. Ежедневный прирост числа новых больных постепенно увеличивается.