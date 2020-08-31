Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|22:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

От коронавирусной инфекции умерла 66-летняя женщина

Печать

Еще одна смерть от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, зарегистрирована в Пензенской области. В понедельник, 31 августа, была обнародовала информация об уходе из жизни 66-летней женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, она страдала атеросклерозом аорты, церебральных и коронарных артерий, хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией.

Пенсионерка стала 108-й жертвой COVID-19 в регионе.

«Выписаны сегодня 55 человек. Итого выздоровевших - 7 613», - добавила Черемушкина.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 8 125 случаев заражения. Ежедневный прирост числа новых больных постепенно увеличивается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Сердечников глушат... пресловутый кардиоцентр видимо не успевает всех лечить.

Гость||

Количество больных увеличивается, смертность зашкаливает, можно и без выборов обойтись.

Гость||

И уж точно без дня города

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.08.2020 21:07|

Количество больных увеличивается, смертность зашкаливает

Ни чего подобного болеем выздоравливаем да не которым не везет но для области % смертности не велик все таки это злобный вирус

Гость||

ПФР не годует

Гость||

Кому суждено умереть, умрет. Вирус же не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Пойду кутьи пожру.

Гость||

естественный отбор...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте