Игорь Комаров: В Пензенской области выполняются поручения Президента РФ

01.09.2020 | 18:22

Во вторник, 1 сентября, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил в очередной раз Пензенскую область.

Он принял участие в праздничной линейке и торжественном открытии новой школы № 78 в дальнем Арбекове. Образовательное учреждение было построено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.

Школа распахнула свои двери для 800 учеников, 185 первоклашек в этом году сели за новые парты.

«Сегодня начало нового учебного года, и приятно, что здесь, в замечательном городе Пензе, в новом строящемся районе, открывается новая школа, которая предоставляет самые широкие возможности и технологии для того, чтобы вы получили самые современные и самые лучшие знания.

Поручение, которое дал Президент РФ Владимир Путин, как мы видим, здесь достойно выполняется», - высказался Игорь Комаров.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что всем собравшимся, особенно первоклассникам, это событие запомнится на всю жизнь.

«Здорово, когда ребенок идет в первый класс еще и в новую школу, где созданы все условия. Дорогие ребята, поздравляю вас! Поздравляю учителей, родителей, дедушек и бабушек. Хочу пожелать, чтобы эта школа была для вас вторым родным домом, чтобы вы любили ее и получали знания, ради которых пришли, занимались спортом», - обратился глава региона к присутствовавшим.

Директор школы Юрий Каленов провел для гостей экскурсию по новому зданию. Чиновникам показали кабинет химии, оснащенный оборудованием для проведения лабораторных работ, медицинский блок, кабинет дополнительных занятий (здесь дети будут заниматься программированием) и продемонстрировали другие возможности.

«В Пензенской области образованию уделяется очень большое внимание, программные поручения президента выполняются. И сегодня было очень приятно видеть современную школу с передовым оснащением», - подытожил полпред Президента РФ в ПФО.

После этого Игорь Комаров оценил работу пензенских промышленных предприятий ОАО «Маяк» и ООО «Моторные технологии».

Первое является одним из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в России, здесь изготавливают бумагу-основу для производства бумажно-слоистых пластиков, а также тарную и писче-печатную бумагу и картон.

Гость вместе с губернатором осмотрел производство, познакомился с технологическими процессами в компании и остался доволен увиденным, назвав «Маяк» предприятием мирового уровня, которое работает на всю страну.

«С учетом того, что сейчас большие средства направляются на реализацию нацпроекта по строительству, эта продукция будет востребована и повлияет на перспективное развитие предприятия. Те показатели, которые у него есть (уровень зарплаты в полтора раза выше среднего по области, и инвестиции, и уровень качества продукции, и условия труда), могут служить примером», - заявил Игорь Комаров.

При посещении ООО «Моторные технологии», крупнейшего производителя оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ под торговой маркой Mizotty, губернатор отметил, что предприятие оперативно наладило выпуск дезинфицирующих туннелей и стало одним из самых первых в России по производству подобного оборудования.

Продукция компании получила широкое распространение. Она установлена в государственной резиденции Владимира Путина «Ново-Огарево», в администрации Президента РФ и администрации Президента Республики Казахстан.

В Пензе такие туннели имеются в онкодиспансере и областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.

По мнению Игоря Комарова, органы исполнительной власти должны оказывать всестороннюю поддержку подобным предприятиям.

Подводя итоги рабочего визита в Пензенскую область, Игорь Комаров затронул тему безопасности в единый день голосования 13 сентября.

«Мы провели совещание по этому вопросу. Уже сейчас все организационные и технические вопросы безопасного проведения выборов решены. Все службы готовы, взаимодействие хорошее. Я уверен, что граждане смогут комфортно высказать свою волю и воспользоваться конституционным правом на выбор и главы региона, и представителей муниципальных органов власти», - констатировал высокий гость.

Иван Белозерцев подтвердил: «Это важнейшая работа и для руководства области, и для избирательных комиссий. Выделены средства на приобретение средств индивидуальной защиты для участников процесса: масок, антисептиков, перчаток. Ни у кого нет сомнений, что в день голосования меры безопасности будут полностью обеспечены».