Сетевое издание|18+|Среда|6 сен 2023|18:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Экономика

В Пензенской области намолотили рекордные 3 млн тонн зерна

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Уборочную кампанию 2023 года можно назвать успешной. Так считает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Аграрии нашего региона отлично справляются с задачами сбора выращенных зерновых культур. В настоящее время намолотили рекордные 3 млн тонн», - сообщил глава региона.

Он отметил, что специалистам удается держать высокую планку и сохранять достойный уровень урожайности: средняя цифра на сегодня - 39 ц/га.

«Продолжаются работы по севу озимых культур под урожай 2024 года. На текущую дату засеяно 213,9 тыс. га, что составляет 56% плана», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Посевная в 2023 году из-за погодных условий началась раньше, чем обычно, и шла опережающими темпами. Более 500 тыс. га было засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, еще примерно столько же - техническими.

Сахарной свеклой заняли 57,8 тыс. га. Ее в этом году решили производить больше: к процессу вернулись хозяйства в Спасском, Белинском и Башмаковском районах. Олег Мельниченко подчеркнул важность выращивания сахарной свеклы для обеспечения продовольственной безопасности населения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте