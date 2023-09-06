В Пензенской области намолотили рекордные 3 млн тонн зерна

06.09.2023 | 17:03

Уборочную кампанию 2023 года можно назвать успешной. Так считает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Аграрии нашего региона отлично справляются с задачами сбора выращенных зерновых культур. В настоящее время намолотили рекордные 3 млн тонн», - сообщил глава региона.

Он отметил, что специалистам удается держать высокую планку и сохранять достойный уровень урожайности: средняя цифра на сегодня - 39 ц/га.

«Продолжаются работы по севу озимых культур под урожай 2024 года. На текущую дату засеяно 213,9 тыс. га, что составляет 56% плана», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Посевная в 2023 году из-за погодных условий началась раньше, чем обычно, и шла опережающими темпами. Более 500 тыс. га было засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, еще примерно столько же - техническими.

Сахарной свеклой заняли 57,8 тыс. га. Ее в этом году решили производить больше: к процессу вернулись хозяйства в Спасском, Белинском и Башмаковском районах. Олег Мельниченко подчеркнул важность выращивания сахарной свеклы для обеспечения продовольственной безопасности населения.