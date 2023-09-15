Иван Белозерцев встретил третий день рождения в СИЗО

15.09.2023 | 09:51

В пятницу, 15 сентября, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отмечает 65-летний юбилей. Третий раз он встречает этот личный праздник в СИЗО «Матросская тишина».

Иван Александрович родился в 1958 году в селе Бараново Орловской области. Трудовую деятельность начал в школьные годы: работал помощником комбайнера, а в 1975-м - комбайнером.

В 1980-м окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, в 1992-м (с отличием) - Гуманитарную академию Вооруженных сил.

Около 30 лет прослужил в Вооруженных силах Российской Федерации. Прошел путь от командира танкового взвода до заместителя военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом.

Избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов, в 2005-м и 2009-м - главой Пензы. С июня 2006 года по декабрь 2012-го занимал пост председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

С августа 2008-го по май 2011-го возглавлял региональную общественную приемную В. В. Путина. С мая 2011-го по октябрь 2015-го был секретарем областного отделения партии «Единая Россия».

С 2012-го по 2015-й работал председателем Законодательного собрания Пензенской области. 25 мая 2015-го указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. 13 сентября 2015-го его избрали главой региона на срок полномочий 5 лет.

В 2020-м был переизбран и руководил областью до марта 2021 года. 23 марта, на второй день после ареста, Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия.

Говоря о первом дне рождения Ивана Белозерцева в СИЗО в 2021-м, член общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ»: «Как можно отпраздновать день рождения? Да никак нельзя, это все-таки не санаторий. Можно только торт заказать в магазине, там, по-моему, есть то ли торты, то ли пирожные - что-то сладкое».

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.