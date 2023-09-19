19.09.2023 | 17:08

Во вторник, 19 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проводил в последний путь своего отца - 76-летнего Владимира Яковлевича. О похоронах глава региона рассказал на своих страницах в социальных сетях.

«Он совсем немного не дожил до своего 77-летия. Так странно думать, что больше не увидимся в его день рождения, не сядем вместе за стол, не поговорим», - написал он.

По словам губернатора, отец научил его главному в жизни: не бояться трудностей, не поворачивать назад, следовать выбранному пути, несмотря на все преграды, поступать по совести, помнить добро, помогать людям.

«Отец радовался моим успехам - и в детстве, и в юности, и во взрослой жизни. Поддерживал меня в самые трудные моменты», - отметил Олег Мельниченко.

Вспомнил он и об автомобильной аварии, после которой заново учился ходить, а отец помогал и подстраховывал.

«Говорят, что мы становимся по-настоящему взрослыми только после того, как навсегда уходят наши родители. Берегите своих близких! Даже при самом напряженном ритме жизни можно выкроить минутку, чтобы пообщаться с самыми родными людьми. Чтобы потом не пришлось сожалеть, что так и не успели договорить о чем-то самом нужном и важном.

Владимир Яковлевич Мельниченко теперь будет жить в нашей памяти, в сердцах людей, которые вспоминают о нем с теплом и любовью. На черно-белом фотопортрете он запечатлен таким, каким впервые встретился с мамой - молодым, красивым, энергичным, полным планов и надежд. Запомним его таким. Светлая память!» - говорится в сообщении главы региона.