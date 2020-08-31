У зареченских дачных автобусов на час сократился рабочий день

31.08.2020 | 12:45

Со вторника, 1 сентября, в связи с сокращением светового дня последние зареченские автобусы будут отправляться от коллективных садов в город на час раньше - в 18:00.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на МП «Автотранс».

В перспективе последний автобус будет отправляться в путь еще раньше. Планируется, что с 15 сентября время последнего рейса будет 17:00, а с 29 сентября - 16:00.

Зареченцам напоминают: доехать до Монтажной проходной из жилого сектора, а также добраться от проходной до нужной остановки в городе можно автобусами № 4 и 5. На их лобовых стеклах размещены дополнительные информационные таблички с надписями «Через КПП № 6» и «Развоз по городу».

В Пензе с 1 сентября дачные автобусы будут развозить дачников на участки не четыре, а три дня в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Рейсы по пятницам, стоявшие в летнем графике движения, отменяются.