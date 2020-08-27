В Пензе дачные автобусы переходят на трехдневную рабочую неделю

27.08.2020 | 11:40

Со вторника, 1 сентября, в Пензе дачные автобусы вновь переходят на трехдневный режим работы в неделю. Они будут совершать рейсы по средам, субботам и воскресеньям.

В этом году дачный сезон открылся позже обычного: ожидалось, что он стартует 25 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. Автобусы отправились в садоводческие товарищества 1 мая.

Первый месяц садоводы и огородники ездили общественным транспортом трижды в неделю: по средам и выходным дням, затем с 1 июня к ним добавилась пятница. Теперь расписание вновь возвращается к майскому.

«Всего в Пензе организована работа автобусов по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Расписание движения дачных автобусов можно узнать на сайте penza-gorod.ru, в разделе «Направления деятельности», подраздел «Транспорт и связь».