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Общество

В Пензе создают адаптивно регулируемый перекресток

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Свежая разметка у лицея № 55 бросается в глаза. Чтобы понять, что яркая зебра приподнята над дорогой, нужно присмотреться - и очень внимательно - со всех сторон. У четырех образовательных организаций в городе пешеходные переходы чуть возвышаются.

«В соответствии с методикой Минтранса мы совмещаем пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями, выполненными из асфальта и рассчитанными на разную скорость: 30, 40 и 60 км/ч. На 60 км/ч искусственная неровность находится на улице Арбековской, а на Ленинградской - на 30 км/ч», - пояснил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Родители учеников говорят, что ни дорожных знаков, ни разметки вблизи школ и детских садов много не бывает. Пусть лучше водители заранее будут знать о том, что на проезжей части могут оказаться несовершеннолетние пешеходы.

«Лихача не остановит, но те, кто знает, что здесь школа, притормаживают. Я как водитель просто не проезжала по этому новому пешеходному переходу», - рассказала жительница Пензы.

Искусственная неровность появилась и у школы № 41 на улице Колхозной. Правда, пока не нанесена дорожная разметка. В местах концентрации ДТП на нерегулируемых переходах сделают такие же приподнятые зебры. В 2020-м их станет восемь.

В продолжение разговора о безопасности дорожного движения нельзя не отметить, что на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе появились таблички «Внимание, пешеходы!». Это лишь часть большой кампании, и место будет адаптивно регулируемым.

«Инфракрасные датчики будут считывать интенсивность транспортного потока, и светофор будет выбирать режим для исключения заторов и пробок», - сообщил Максим Иванкин.

Такой перекресток пока один. Возможно, с него и начнется развитие интеллектуальной транспортной системы города.

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Гость||

Умные остановки у нас уже были и интеллектуальные перекрестки как-нибудь переживем.

Гость||

Что за дурак придумал это? Бугры надо делать до перехода.Есть же "лежащие полицейские", а это, что за маразм? Диву даёшься.

Имя: Гость
Комментарий:

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