На перекрестке в Заставе изменили схему организации движения

11.09.2025 | 10:30

В Пензе в четверг, 11 сентября, на перекрестке улиц 65-летия Победы и Генерала Глазунова/дороги в сторону проспекта Строителей в Дальнем Арбекове временно изменили схему организации движения. Теперь дорога на улице 65-летия Победы стала второстепенной, сообщили в управлении ЖКХ города.

«Дополнительно на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД для регулировки движения», - предупредили в управлении.

Водителей попросили быть внимательными при проезде этого перекрестка.

Ранее пензенцы в соцсетях пожаловались, что, вопреки обещаниям, на участке не изменили организацию схемы движения, а знак «Уступи дорогу» остался на своем месте. Водители вновь встали в пробке.

В 8:33 появилось сообщение, что специалисты наконец приступили к работе и меняют приоритет. «В самый пик движения. Оригинально», - прокомментировал пензенец в чате Октябрьского района мессенджера Telegram.