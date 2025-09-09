На перекрестке в Заставе направление на пр. Строителей сделают главным

09.09.2025 | 20:15

На перекрестке улиц 65-летия Победы и Генерала Глазунова/дороги в сторону проспекта Строителей в Арбековской Заставе последнее направление сделают приоритетным. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Изменение введут уже с четверга, 11 сентября.

Меру примут в связи со сложной транспортной ситуацией в этом районе, которая в том числе была вызвана ремонтными работами на трассе М-5.

«Также рассмотрим возможность расширения проезжей части улицы 65-летия Победы, которая станет второстепенной. Речь идет об участке от кольцевой развязки в восточном направлении до федеральной трассы», - написал Олег Денисов.

Он поручил управлению градостроительства и архитектуры выполнить анализ топографической съемки данной улицы, чтобы определить оптимальную сторону для возможного уширения дороги с учетом размещения инженерных коммуникаций.

«Результаты обследования участка передадим в проектную организацию для дальнейшего расчета ориентировочной стоимости проектно-сметной документации и строительных работ», - добавил Олег Денисов.