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Общество

В пензенском аэропорту появится новый перронный автобус

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Пензенский аэропорт готов потратить 45 млн 390 тысяч 263 рубля на аренду (лизинг) перронного автобуса для доставки пассажиров от здания аэровокзала к трапу самолета и обратно.

Электронный аукцион в открытой форме сейчас проводится на портале госзакупок. Заявки от поставщиков принимаются до 20 августа.

Воздушной гавани требуется новый (2025 года выпуска) белый автобус марки Yutong или его эквивалент, оснащенный среди прочего системой воспроизведения звуковых объявлений, а также системой, позволяющей пассажиру передать информацию водителю при необходимости и получить обратную связь.

Перронный автобус должен быть рассчитан как минимум на 110 человек, при этом сидячих мест предполагается не менее 8.

Арендовать автобус планируется на 3 года.

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