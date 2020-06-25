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Общество

Опубликован подробный список цен на проездные билеты в Заречном

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С 1 июля в автобусах, перевозящих жителей и гостей Заречного по муниципальным маршрутам, можно будет ездить по проездным билетам. Они сделаны из пластика, срок действия билета - месяц.

Ранее сообщалось, что стоимость абонемента для проезда по Заречному составит 840 рублей.

Портал «Город Z» опубликовал перечень цен на все виды проездных документов, уже поступивших в продажу с четверга, 25 июля:

- городской для проезда по Заречному - 840 рублей;

- единый для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 1 250 рублей;

- социальный для проезда по Заречному - 440 рублей;

- социальный для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 700 рублей;

- студенческий, ученический для проезда по Заречному - 180 рублей;

- ученический для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 700 рублей;

- студенческий для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 1 000 рублей.

Пассажирам следует помнить, что социальные и льготные абонементы будут действовать только при предъявлении соответствующих документов.

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Источник — https://gorodz.info/news/29142
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Гость||

Я так понимаю, это кусок пластика как в 90-х? Что мешало сделать современный проездной с привязанным электронным кошельком?

Гость||

"Современный проездной с привязанным электронным кошельком"-это нужно сначала кучу денег вложить в оборудование, а пластик-копейки, а эффект тот же.

Имя: Гость
Комментарий:

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