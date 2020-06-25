Опубликован подробный список цен на проездные билеты в Заречном

25.06.2020 | 10:19

С 1 июля в автобусах, перевозящих жителей и гостей Заречного по муниципальным маршрутам, можно будет ездить по проездным билетам. Они сделаны из пластика, срок действия билета - месяц.

Ранее сообщалось, что стоимость абонемента для проезда по Заречному составит 840 рублей.

Портал «Город Z» опубликовал перечень цен на все виды проездных документов, уже поступивших в продажу с четверга, 25 июля:

- городской для проезда по Заречному - 840 рублей;

- единый для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 1 250 рублей;

- социальный для проезда по Заречному - 440 рублей;

- социальный для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 700 рублей;

- студенческий, ученический для проезда по Заречному - 180 рублей;

- ученический для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 700 рублей;

- студенческий для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 1 000 рублей.

Пассажирам следует помнить, что социальные и льготные абонементы будут действовать только при предъявлении соответствующих документов.