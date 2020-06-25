Опубликован подробный список цен на проездные билеты в Заречном

С 1 июля в автобусах, перевозящих жителей и гостей Заречного по муниципальным маршрутам, можно будет ездить по проездным билетам. Они сделаны из пластика, срок действия билета - месяц.
Ранее сообщалось, что стоимость абонемента для проезда по Заречному составит 840 рублей.
Портал «Город Z» опубликовал перечень цен на все виды проездных документов, уже поступивших в продажу с четверга, 25 июля:
- городской для проезда по Заречному - 840 рублей;
- единый для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 1 250 рублей;
- социальный для проезда по Заречному - 440 рублей;
- социальный для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 700 рублей;
- студенческий, ученический для проезда по Заречному - 180 рублей;
- ученический для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 700 рублей;
- студенческий для проезда по Заречному и между Заречным и Пензой - 1 000 рублей.
Пассажирам следует помнить, что социальные и льготные абонементы будут действовать только при предъявлении соответствующих документов.
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Я так понимаю, это кусок пластика как в 90-х? Что мешало сделать современный проездной с привязанным электронным кошельком?