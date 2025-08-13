Появились подробности ДТП с юным мотоциклистом в Заречном

13.08.2025 | 17:40

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с молодым мотоциклистом в Заречном.

Авария случилась во вторник, 12 августа, на улице Озерской. В 20:40 там столкнулись «Лада-Приора» с 37-летним водителем и мотоцикл Progasi Max 150 с 16-летним.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выезжал из двора дома.

Кадры последствий появились в Сети. На них запечатлено, как подростка, лежащего на асфальте, готовят к погрузке в машину скорой помощи. Его госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.