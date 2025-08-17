В Заречном задержали юного похитителя велосипедов

17.08.2025 | 09:59

В Заречном 16-летний подросток пошел на преступления из-за мечты о велосипеде. Он просил отца купить ему новый, но тот отдал старый.

С 2024 года по 2025-й разочарованный сын похитил 4 чужих велосипеда и катался на них.

Угонщика нашли. Он признался в содеянном и пояснил, что ему не нравился собственный двухколесный транспорт.

«Похищенное он хранил в заброшенном помещении, чтобы использовать в личных целях», - рассказали в областном УМВД РФ.

За кражи на подростка завели 4 уголовных дела.