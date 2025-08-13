Общество

Деревья в Заречном погибают из-за скворечников

Жители Заречного губят деревья, прикрепляя скворечники к стволам проволокой. Она врезается в кору и мешает росту, сообщили в городском комбинате благоустройства и лесного хозяйства.

Но вредит растениям не только данный метод развешивания скворечников.

«Это касается и световых украшений на улицах и во дворах города, которые крепят не на хомут, который можно регулировать, а на так называемую удавку для дерева», - добавили специалисты.

Горожан попросили пользоваться специальными креплениями для скворечников, веревками (однако их потребуется периодически ослаблять), небольшими гвоздями (не более 5-7 см).

Ранее сообщалось, что в Заречном под угрозой гибели оказались каштаны. Все из-за вредителя - каштановой минирующей моли. Она уничтожает листву деревьев, и растения не могут накопить за лето достаточное количество питательных веществ, поэтому вымерзают зимой.

Чтобы спасти каштаны, горожан призвали сделать инсект-отели. Они похожи на скворечники, но не имеют передней стенки и заполнены природными материалами. В них поселятся насекомые, являющиеся врагами каштановой моли.

