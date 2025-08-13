В Заречном подросток-питбайкер попал в ДТП

13.08.2025 | 07:48

Вечером во вторник, 12 августа, в Заречном случилось ДТП с участием питбайка. По словам очевидцев, в аварии пострадал подросток.

ДТП случилось на улице Озерской, 18. Столкнулись питбайк и легковой автомобиль, водитель которого выезжал из двора дома. Кадры с места происшествия опубликовали в зареченском телеграм-канале.

Управлявшего мототранспортом подростка увезли в больницу. Очевидцы сообщили, что пострадавший 2009 года рождения.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

По информации областного правительства, с начала года в регионе из-за нарушения правил дорожного движения детьми случилось 38 ДТП, в них 37 несовершеннолетних получили травмы, 1 погиб.