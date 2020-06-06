Зареченцы смогут месяц ездить в автобусах сколько угодно за 840 руб.

06.06.2020 | 14:46

С 1 июля в Заречном вводятся проездные билеты на автобусы, перевозящие пассажиров по муниципальным маршрутам.

Количество поездок неограниченно. Срок действия абонемента - месяц, стоимость - 840 рублей.

Кроме того, с 1 июля можно будет приобрести социальные проездные билеты. Для школьников, учащихся колледжей, студентов вузов они будут стоить 180 рублей, для пенсионеров и льготников, получающих ежемесячные денежные выплаты, а также для почетных доноров СССР и России - 440 рублей.

«Все социальные билеты действительны при предъявлении пассажирами соответствующих документов», - отметили в управлении общественных связей администрации Заречного.