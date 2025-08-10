В Заречном лось поужинал на глазах у людей

10.08.2025 | 12:50

В Заречном очевидцы засняли на камеру лося, решившего подкрепиться. Кадры появились в Сети.

Сохатого заметили на улице Ахунской. Животное, не обращая внимания на прохожих, стояло на газоне у многоэтажки и лакомилось листьями молодого дерева.

«Вандал», - пошутила очевидица.

В Пензенской области лоси нередко попадают в поле зрения человека. В августе прошлого года животное прогулялось по улицам Малой Сердобы.

А в селе Сумы Колышлейского района молодой самец и вовсе подошел к людям. Поведение животного можно объяснить любопытством в силу молодости.

Ранее специалисты дали рекомендации, как вести себя при встрече с сохатым: следует медленно, не поворачиваясь спиной, обойти его на расстоянии и скрыться.

Если лесной великан встретился человеку с собакой, то ее нужно сразу отвести подальше, чтобы она не начала лаять и пугать зверя.

Когда лось бежит на человека, главное - уйти с линии атаки и спрятаться за любое препятствие, например за дерево. Шуметь бесполезно.

Источник видео и фото - vk.com/penzanovosti.