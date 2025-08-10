Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 авг 2025|13:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Заречном лось поужинал на глазах у людей

Печать
Telegram

В Заречном очевидцы засняли на камеру лося, решившего подкрепиться. Кадры появились в Сети.

Сохатого заметили на улице Ахунской. Животное, не обращая внимания на прохожих, стояло на газоне у многоэтажки и лакомилось листьями молодого дерева.

«Вандал», - пошутила очевидица.

В Пензенской области лоси нередко попадают в поле зрения человека. В августе прошлого года животное прогулялось по улицам Малой Сердобы.

А в селе Сумы Колышлейского района молодой самец и вовсе подошел к людям. Поведение животного можно объяснить любопытством в силу молодости.

Ранее специалисты дали рекомендации, как вести себя при встрече с сохатым: следует медленно, не поворачиваясь спиной, обойти его на расстоянии и скрыться.

Если лесной великан встретился человеку с собакой, то ее нужно сразу отвести подальше, чтобы она не начала лаять и пугать зверя.

Когда лось бежит на человека, главное - уйти с линии атаки и спрятаться за любое препятствие, например за дерево. Шуметь бесполезно.

Источник видео и фото - vk.com/penzanovosti.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте