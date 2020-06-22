Число перенесших коронавирус пензенцев приблизилось к 4 000

22.06.2020 | 21:33

Еще более 150 пензенцев могут назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. Свежую статистику по выздоровевшим опубликовала вечером в понедельник, 22 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 163 человека. Итого выздоровевших - 3 894», - написала она в личном телеграм-канале.

В этот же день Черемушкина сообщила о смерти от COVID-19 женщины 1938 года рождения. Она стала 35-й подтвержденной жертвой коронавируса в Пензенской области. Ранее умерли 18 мужчин и 16 женщин.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 4 380 случаев опасной инфекции. За минувшие сутки диагноз поставили 73 людям, в том числе двум детям. Районы области вновь опередили Пензу по количеству зараженных.