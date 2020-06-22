Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|22:37
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Общество

Число перенесших коронавирус пензенцев приблизилось к 4 000

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Еще более 150 пензенцев могут назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. Свежую статистику по выздоровевшим опубликовала вечером в понедельник, 22 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 163 человека. Итого выздоровевших - 3 894», - написала она в личном телеграм-канале.

В этот же день Черемушкина сообщила о смерти от COVID-19 женщины 1938 года рождения. Она стала 35-й подтвержденной жертвой коронавируса в Пензенской области. Ранее умерли 18 мужчин и 16 женщин.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 4 380 случаев опасной инфекции. За минувшие сутки диагноз поставили 73 людям, в том числе двум детям. Районы области вновь опередили Пензу по количеству зараженных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Люди выздоравливают, это замечательно. Теперь надо снимать оставшиеся ограничения и переходить к нормальной жизни окончательно!

Гость||

Гость писал(a):

и переходить к нормальной жизни окончательно!
так уже давно все нормальные перешли к нормальной жизни.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По последним данным оперативного штаба, в регионе
Надоело жить по бандитским законам.

Гость||

Т.е. 35 подтверждённой жертвой коронавируса? А сколько десятков неподтвержденных жертв? Всё врёте...

Гость||

А сколько десятков неподтвержденных жертв?

——

Прекратите фейки распространять, иначе привлечь можно

Гость||

Гость писал(a):

Прекратите фейки распространять, иначе привлечь можно
Давай , беги докладывай выше.

Только отсюда погуляй, не мешайся.

Гость||

Хорошо. Но текст новости внимательно прочитайте

Гость||

Лучше самоизоляция, чем реанимация!

Имя: Гость
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