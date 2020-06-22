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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса скончался еще один человек

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В Пензенской области от коронавируса скончался еще один человек. Об этом стало известно в понедельник, 22 июня.

«Умерла женщина 1938 года рождения. Сопутствующие: атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб», - перечислила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В качестве причины смерти указана коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония.

Пенсионерка стала 35-й жертвой COVID-19 в регионе. Жизни лишились 18 мужчин и 17 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

на фото в красном я подумал сначала дед мороз.

Гость||

Да точно дел мороз

Гость||

вот на фото прикид нормальный в красном маска фильдеперсовая.

Гость||

22.06.2020 21:38|

на фото в красном я подумал сначала дед мороз

Санта Клаус, пришёл последнее желание исполнить. Носок принёс с подарком.

Гость||

А в белом снегурята

Гость||

Т.е. 35 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ жертв коронавируса? А сколько сотен неподтвержденных?

Гость||

Быстро поменяли текст

Имя: Гость
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