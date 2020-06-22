22.06.2020 | 21:26

В Пензенской области от коронавируса скончался еще один человек. Об этом стало известно в понедельник, 22 июня.

«Умерла женщина 1938 года рождения. Сопутствующие: атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб», - перечислила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В качестве причины смерти указана коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония.

Пенсионерка стала 35-й жертвой COVID-19 в регионе. Жизни лишились 18 мужчин и 17 женщин.