Реконструкция светомузыкального фонтана в Пензе близка к завершению

20.06.2020 | 12:31

Возрожденный в новом облике светомузыкальный фонтан в центре Пензы будет значительно больше предыдущего. Его общая длина составит 50 метров.

«Уникальность нового фонтана состоит в том, что он будет состоять из трех частей. Две сухие части по краям будут обрамлять центральную чашу, непосредственно в которой будет водная зона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Вокруг фонтана разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. В планах - установка необычных качелей.

Работы идут в соответствии с графиком и вступили в завершающую стадию.

«На сегодняшний день обустроены «сухой» фонтан и основная чаша, смонтировано водонапорное оборудование, подключена электрика. Сейчас подрядчики благоустраивают территорию», - уточнили в мэрии.

Преображение излюбленного места отдыха пензенцев и гостей областного центра началось в октябре 2019 года. Оно проводится по двум контрактам: непосредственно фонтан и благоустройство окружающего пространства. Первый этап должен завершиться к 15 июля, срок работ по второму контракту - 25 августа. Общая стоимость объекта составляет 280 миллионов рублей.