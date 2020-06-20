Реконструкция светомузыкального фонтана в Пензе близка к завершению

Возрожденный в новом облике светомузыкальный фонтан в центре Пензы будет значительно больше предыдущего. Его общая длина составит 50 метров.
«Уникальность нового фонтана состоит в том, что он будет состоять из трех частей. Две сухие части по краям будут обрамлять центральную чашу, непосредственно в которой будет водная зона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Вокруг фонтана разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. В планах - установка необычных качелей.
Работы идут в соответствии с графиком и вступили в завершающую стадию.
«На сегодняшний день обустроены «сухой» фонтан и основная чаша, смонтировано водонапорное оборудование, подключена электрика. Сейчас подрядчики благоустраивают территорию», - уточнили в мэрии.
Преображение излюбленного места отдыха пензенцев и гостей областного центра началось в октябре 2019 года. Оно проводится по двум контрактам: непосредственно фонтан и благоустройство окружающего пространства. Первый этап должен завершиться к 15 июля, срок работ по второму контракту - 25 августа. Общая стоимость объекта составляет 280 миллионов рублей.
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