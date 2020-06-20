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Общество

Реконструкция светомузыкального фонтана в Пензе близка к завершению

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Возрожденный в новом облике светомузыкальный фонтан в центре Пензы будет значительно больше предыдущего. Его общая длина составит 50 метров.

«Уникальность нового фонтана состоит в том, что он будет состоять из трех частей. Две сухие части по краям будут обрамлять центральную чашу, непосредственно в которой будет водная зона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Вокруг фонтана разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. В планах - установка необычных качелей.

Работы идут в соответствии с графиком и вступили в завершающую стадию.

«На сегодняшний день обустроены «сухой» фонтан и основная чаша, смонтировано водонапорное оборудование, подключена электрика. Сейчас подрядчики благоустраивают территорию», - уточнили в мэрии.

Преображение излюбленного места отдыха пензенцев и гостей областного центра началось в октябре 2019 года. Оно проводится по двум контрактам: непосредственно фонтан и благоустройство окружающего пространства. Первый этап должен завершиться к 15 июля, срок работ по второму контракту - 25 августа. Общая стоимость объекта составляет 280 миллионов рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Вся предвыборная стратегия завязана на досрочном запуске фонтана?

Гость||

а цирка как нет так и нет

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.06.2020 13:05|

а цирка как нет так и нет

Успокойся, построят и цирк и будешь ты там работать самым главным клоуном

Гость||

Как это нет цирка??! Оглянись вокруг.

Д-р Шаффхаузен||

Большое спасибо Ивану Белозерцеву за фонтан который будет. И надеюсь ничем не хуже чем в Абу Даби. Пенза станет туристической Меккой Поволжья в потом и всей страны. Стройка по масштабам сравнима с силой Сибири или с космодромом восточным. А по своей инвестиционной составляющей может даже и больше. Грандиозное сооружение во славу нашего величия. И есть предложение назвать его в честь новой Конституции.

Гость||

Стоянку для машин уберут?

Имя: Гость
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