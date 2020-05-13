В Пензе у обновленного фонтана поставят необычные качели

13.05.2020 | 12:57

Реконструкция главного фонтана Пензы, начатая в 2019 году, идет полным ходом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Рабочие подрядной организации установили коллекторы чаши фонтана, завершаются армирование и бетонирование подпорных стенок, подготовка бетонного основания.

Как сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, строители отшлифовали бетон чаши и занимаются гидроизоляцией, облицовка которой начнется после 20 мая.

Параллельно продолжается оборудование инженерных систем.

Согласно проекту, новый фонтан станет светомузыкальным, его габариты увеличатся. По бокам чаши будут обустроены два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. На территории разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. Ярким элементом городской среды станут функциональные и необычные качели.

Преображение места отдыха в центре Пензе проводится по двум контрактам: непосредственно фонтан и благоустройство окружающего пространства. Первый этап должен завершиться к 15 июля, срок работ по второму контракту - 25 августа.