Общество

В Пензе у обновленного фонтана поставят необычные качели

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Реконструкция главного фонтана Пензы, начатая в 2019 году, идет полным ходом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Рабочие подрядной организации установили коллекторы чаши фонтана, завершаются армирование и бетонирование подпорных стенок, подготовка бетонного основания.

Как сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, строители отшлифовали бетон чаши и занимаются гидроизоляцией, облицовка которой начнется после 20 мая.

Параллельно продолжается оборудование инженерных систем.

Согласно проекту, новый фонтан станет светомузыкальным, его габариты увеличатся. По бокам чаши будут обустроены два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. На территории разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. Ярким элементом городской среды станут функциональные и необычные качели.

Преображение места отдыха в центре Пензе проводится по двум контрактам: непосредственно фонтан и благоустройство окружающего пространства. Первый этап должен завершиться к 15 июля, срок работ по второму контракту - 25 августа.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Заливка в ливень!Ну почему нельзя поставить классические нормальные фонари,а не это убожество.Мало нам виселиц Ходоса ,которые уже расползаются по городу,так ещё и фонари -косы поставят. Ещё около этих фонарей скульптуры поставить и будет почти как в фильме "А у фонтана мёртвые с косами стоят и тишина."Что за дурацкий ЕГЭшный дизайн ?

Гость||

Архиважно предусмотреть повсеместную и грамотную бордюризацию светомузыкального фонтана и его окрестностей. А вишенкою всего арт-пространства должен - нет, обязан! - стать памятник пензенскому бордюру.

Гость||

И пиле..

Гость||

Гость писал(a):

"А у фонтана мёртвые с косами стоят и тишина."
Полностью согласна. Кто фонари утвержал? Наверное тот же, что и на набержной виселицы? Его к психиатрам пора отправить

Гость||

теперь это будет не фантан а плоский гаршок с дырками.и качелями.мед. ин.пенза. как знать

Гость||

фонари реально Коса смерти...напоминание о пандемии в год его постройки )

Гость||

Предлагаю всем, кому что-то не нравится в нашем городе-фонтан, набережная, олимпийская аллея-сидите дома, не ходите никуда, не несите негатив в массы. Пишите здесь комментарии и будет вам всем счастье)

Гость||

Когда будет выкорчевана оглобля на месте фонтана в сквере на Кулакова/Пушкина?

Имя: Гость
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