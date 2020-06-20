Названо число новых подтвержденных случаев коронавируса в области

20.06.2020 | 10:52

По данным на субботу, 20 июня, за сутки в Пензенской области зафиксировали еще 73 случая коронавирусной инфекции. Информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала эпидемии выявили 4 224 заразившихся. За это время скончались 34 пациента.

19 июня стены лечебных учреждений покинули 137 человек, излечившихся от COVID-19. В общей сложности число выздоровевших достигло 3 667.

В тот же день Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений, действующих при режиме повышенной готовности (он продлен до 30 июня). Возобновил работу ряда организаций, тем не менее жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.