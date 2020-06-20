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Общество

Названо число новых подтвержденных случаев коронавируса в области

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По данным на субботу, 20 июня, за сутки в Пензенской области зафиксировали еще 73 случая коронавирусной инфекции. Информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала эпидемии выявили 4 224 заразившихся. За это время скончались 34 пациента.

19 июня стены лечебных учреждений покинули 137 человек, излечившихся от COVID-19. В общей сложности число выздоровевших достигло 3 667.

В тот же день Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений, действующих при режиме повышенной готовности (он продлен до 30 июня). Возобновил работу ряда организаций, тем не менее жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Все потому, что масок - МАЛО!

Кроме масое надо и очки носить, и не простые, а закрытые.

Типа мото или горнолыжных.

Вот радости-то страшным девкам, может хоть так на них посмотрят!

Гость||

Ой, тролль уже со страшным нутром уже здесь!

Гость||

У нас короны нет!

У нас сплошное воспаление лёгких!

Имя: Гость
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