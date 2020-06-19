Пензенцев продолжают выписывать из больниц после коронавируса

19.06.2020 | 20:43

В пятницу, 19 июня, стало известно о выздоровлении более 130 жителей Пензенской области, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

«Сегодня выписаны 137 человек. Итого выздоровевших - 3 667», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В тот же день диагноз COVID-19 поставили 75 людям, в том числе шестерым детям. Накануне, 18 июня, произошло резкое снижение числа новых больных (подтвердили 70 случаев). В течение недели до этого в регионе выявляли в среднем по 100 зараженных (103 - 12 июня, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го, 91 - 17-го).

В настоящая время Пензенская область все еще находится в режиме повышенной готовности. Он был продлен до 30 июня, однако ряд ограничений сняли. Возобновилась работа библиотек и музеев, летних и придорожных кафе, а также веранд и террас при стационарных предприятиях общественного питания.

Открылись рынки и ярмарки непродовольственных товаров, а также предприятия торговли промтоварами с торговым залом площадью до 800 кв. метров (при наличии отдельного входа), была разрешена торговля иных форматов, в том числе уличная.