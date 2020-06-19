Зареченский перинатальный центр готовятся открыть 22 июня

19.06.2020 | 08:57

В понедельник, 22 июня, перинатальный центр в Заречном может возобновить прием рожениц. Об этом сообщил глава города Олег Климанов.

«На сегодняшний момент можно сказать, что ситуация по коронавирусу стабилизировалась. Последние несколько дней мы наблюдаем некое равновесие, которое еще называют плато. По мнению наших медиков, если ситуация будет хотя бы на таком же уровне, как сейчас, а еще лучше - будет тенденция к снижению количества заболевших до конца этой недели, то уже в понедельник перинатальный центр примет рожениц», - пояснил Климанов. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

По данным на 18 июня, диагноз COVID-19 в закрытом городе подтвержден у 153 человек. 66 пациентов находятся в стационаре, 300 лечатся амбулаторно. 290 выздоровели.

Перинатальный центр приостановил свою обычную работу, поскольку его собирались задействовать для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией. Это не потребовалось.

Заведующая зареченским перинатальным центром Елена Шустикова в личном Instagram рассказала, что учреждение готово к приему рожениц.

«Ждем, конечно, нормальной работы, того, чтобы здесь наконец-то снова начались выписки», - поделилась Шустикова в видео, снятом в холле перинатального центра.

Об открытии перинатального центра просили и жительницы Заречного.

«Отправлять рожать за 20 км от дома (в Пензу - Прим. ред.) в роддом, где на 70 рожениц один душ и один туалет, кажется жестоко. По 6-7 человек в палате и столько же детей соответственно. И туда везут всю область! Ради чего в период пандемии толкать в толпу, когда есть свой прекрасный перинатальный центр!» - поделилась размышлениями зареченка.