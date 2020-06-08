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Общество

В Заречном перинатальный центр задействуют в борьбе с коронавирусом

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В Зареченском инфекционном стационаре для больных с COVID-19 почти не осталось свободных мест. По данным портала «Город-Z» на 8 июня, в нем находится 79 человек.

Начальник медико-санитарной части № 59 Андрей Капустин сообщил, что в пятницу, 5 июня, госпитализировали сразу 11 человек с вирусной пневмонией.

По его словам, в «ковидном» стационаре может поместиться 89 человек. Но в случае 100-процентной заполненности пациентов придется направлять в местный перинатальный центр.

«Только там есть возможность создать все необходимые условия. Мы уже завезли туда медикаменты и средства индивидуальной защиты, подготовили медперсонал», - отметил Андрей Капустин.

Если до этого дойдет, то жительницы Заречного станут рожать детей в Пензе.

Начальник МСЧ-59 пояснил, что инфекционное отделение еще не заполнено и каждый день из него выписывают по 5-6 человек, но этого все равно недостаточно. Ситуация находится на грани.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

Учитесь у Пензы, там пофигу куда дожить и есть ли там условия и места.

Гость||

Класть больных к мамочкам с новорожденными - еще один прорыв и яркая победа идиотизма над здравым смыслом.

Имя: Гость
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